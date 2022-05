Siracusa, tragico incidente: donna muore dopo 9 giorni di agonia

Era stata investita da un'auto. Donati i suoi organi

Ha lottato per nove giorni, ma le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Non ce l’ha fatta la donna di 64 anni investita da una Fiat Panda il 22 aprile scorso a Siracusa: stava attraversava la strada in viale Luigi Cadorna quando è avvenuto il tragico impatto. La donna era stata soccorsa dall’ambulanza che l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Aperta l’inchiesta per omicidio stradale

Con lei c’era anche il suo cagnolino che era inizialmente stato affidato alla polizia municipale che è intervenuta sul posto il giorno dell’incidente. I suoi organi sono stati donati. Una scelta che aveva chiaramente espresso in vita, prestando il consenso alla donazione al rinnovo della carta d’identità. Era il 2020. Intanto, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.