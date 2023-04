Siracusa, quadro frammentato: ecco i candidati in campo

Centrodestra compatto, ma Bandiera corre in solitaria.

SIRACUSA – L’appuntamento con le amministrative di Siracusa si avvicina, ma il quadro rimane frastagliato. Il centrodestra, complice il tavolo regionale e il pressing del presidente Renato Schifani, si è compattato attorno alla figura dell’azzurro Ferdinando Messina (uomo molto vicino all’onorevole regionale Riccardo Gennuso).

FdI, Lega, Dc e Mpa sono rientrati nei ranghi, ma all’appello manca l’ex assessore regionale Edy Bandiera (che nei giorni scorsi si è autosospeso da Forza Italia). L’ex presidente del consiglio comunale rimane in campo ed è pronto alla corsa solitaria anche se in queste ore sarebbero in corso delle interlocuzioni con un altro candidato sindaco, l’ex primo cittadino renziano Giancarlo Garozzo.

I beneinformati non escludono che i due progetti civici possano convergere per mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata del centrodestra. E non solo. In campo c’è anche il sindaco uscente calendiano, Francesco Italia supportato da diverse civiche.

In corsa per la poltrona più ambita di Palazzo Vermixio c’è anche il candidato di Cateno De Luca: l’ex consigliere pentastellato Roberto Trigilio. Last but not least il fronte giallorosso (Pd, M5S e civiche di sinistra) che punta le sue fiches su Renata Giunta. Tutti in corsa per staccare il ticket per il ballottaggio. Le possibilità che si vada al secondo turno, infatti, visto il numero di liste e candidati sembra uno scenario più che plausibile. Vedremo come andrà a finire.