Siracusa, Spada (Pd): “Dalle periferie alla sicurezza, ecco le priorità”

"Adesso – dichiara il parlamentare regionale - finite le procedure elettorali, la città si aspetta una serie di azioni per sciogliere i diversi nodi"

Siracusa – Il deputato regionale del Partito democratico, Tiziano Spada, si congratula e augura buon lavoro ai neo presidente e vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa, rispettivamente Alessandro Di Mauro e Concetta Carbone. «Adesso – dichiara il parlamentare regionale – finite le procedure elettorali, la città si aspetta una serie di azioni per sciogliere i diversi nodi del territorio e dare concretezza alle tante iniziative annunciate o già in itinere”.

La road map per Siracusa

Il deputato elenca le priorità per Siracusa, a partire “dall’impiantistica sportiva di cui tanto si è dibattuto nell’ultimo periodo. Un tema, questo, di cui mi sono occupato, riuscendo ad ottenere un contributo importante per la realizzazione di un impianto sportivo nel quartiere della Mazzarrona. Un grande risultato perché, oltre a donare alla città un luogo dove poter fare sport, strumento di riscatto, socializzazione e di promozione di corretti stili di vita, rappresenta anche un segnale concreto nel difficile quanto necessario percorso di riqualificazione delle periferie”.

Sinergia con la giunta

“Da parte mia – aggiunge Tiziano Spada – la totale disponibilità a lavorare, nel mio ruolo di deputato del territorio, in sinergia con la Giunta e il Consiglio comunale di Siracusa per il bene della città e dei suoi residenti. E, in tal senso, non mancherà il mio contributo alla vicenda Msc crociere che non ha abbandonato Siracusa solo per una riduzione del numero di navi disponibili nel Mediterraneo ma anche per una grave inadempienza da parte della Regione e, in particolare modo dell’assessorato Territorio e ambiente, che non ha risposto alla richiesta della concessione dell’area demaniale per la realizzazione di un terminal crociere”.

Sicurezza in città

Spada interviene anche sulle periferie difficili e sulla mancata sicurezza in città: “Intendo ringraziare e fare un elogio alle Forze dell’ordine per l’importante attività, coordinata dal prefetto Giusi Scaduto, che stanno portando avanti nell’intera provincia. Un plauso al questore e ai colonnelli dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per le tante operazioni delle ultime settimane, a contrasto della criminalità organizzata e dello spaccio in città – conclude Tiziano Spada – e che dimostrano come Siracusa stia provando a cambiare volto e a divenire fulcro della legalità in provincia”.