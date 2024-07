“Sistema Montante”, atto finale per la “coltre fumosa dell’antimafia”

Fissata l'udienza in Cassazione

PALERMO – Il 2 ottobre ci sarà l’atto finale del primo processo ad Antonello Montante. La Cassazione ha fissato l’udienza sul ricorso dell’ex presidente di Confindustria Sicilia contro la condanna in appello a 8 anni di reclusione inflitta dalla Corte di appello di Caltanissetta.

Hanno fatto ricorso anche il capo della security di Confindustria Diego Di Simone (condannato a 5 anni) e il sostituto commissario Marco De Angelis (3 anni e 3 mesi).

C’è anche il ricorso del colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta. Un ricorso che riguarda solo le spese legali al cui pagamento è stato condannato.

Secondo l’avvocato Giuseppe D’Acquì, si è trattato di un errore. Ad Ardizzone erano state contestate due ipotesi di corruzione: una è caduta dopo una valutazione nel merito, l’altra è stata dichiarata prescritta ancor prima ancora che venisse emessa la sentenza. Perché, si chiede la difesa, la condanna al pagamento delle spese legali? Da qui il ricorso in Cassazione.

Per Montante l’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. In primo grado, l’ex paladino dell’antimafia, era stato condannato a 14 anni di reclusione. Avrebbe messo in piedi un sistema di potere, così c’era scritto nella motivazione della sentenza, “grazie a una ramificata rete di relazioni e complicità intessuta con vari personaggi inseriti ai vertici dei vari settori delle istituzioni

Sarebbe stato “al centro di una attività di dossieraggio realizzata, anche grazie a complicità eccellenti, attraverso l’accesso alla banca dati delle forze dell’ordine e finalizzata a ricattare nemici, condizionare attività politiche e amministrative e acquisire informazioni su indagini a suo carico.

A Caltanissetta è in corso un secondo processo in cui Montante è imputato assieme ad una trentina di persone tra imprenditori, esponenti delle forze dell’ordine e della politica.