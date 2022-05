Sistema Saturnia al PalaCatania per Gara2 di Finale Promozione

Il match vale il salto in Serie A2

CATANIA – “Resettare e pensare subito a gara due”. Il diktat di Waldo Kantor lanciato domenica sera, al termine della vittoria a Grottazzolina, è stato rispettato. La Sistemia Saturnia Aci Castello, in vantaggio nella serie della finale per la promozione in Serie A2, non ha fatto voli pindarici perché la Videx Grottazzolina è un avversario temibile, merita grandissimo rispetto e non verrà a Catania per fare la vittima sacrificale. In allenamento la concentrazione è stata massima in vista di gara due in programma domani sera (ore 19, al PalaCatania) contro i marchigiani.

Vietato parlare di promozione e di risultato scontato, già alla vigilia. C’è da soffrire, c’è da lottare dal primo all’ultimo punto, perché i marchigiani di Ortenzi hanno una squadra molto forte in tutti i ruoli (in rosa anche due giocatori siciliani: il centrale catanese Marco Cubito e il laterale Paolo Cascio). Alla fine si tireranno le somme. E in questa direzione sarà fondamentale l’apporto del pubblico, già decisivo nella rimonta contro Macerata, e che potrebbe rivelarsi determinante in questa sfida. La prevendita, sul circuito Live Ticket, va a gonfie vele. Cresce l’entusiasmo ad Aci Castello, a Catania e in generale nell’ambiente pallavolistico siciliano.