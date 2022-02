Sistemia Saturnia, Kantor: “Con Marigliano partita da vincere”

"Dobbiamo continuare ad esprimere una pallavolo importante, giocando con determinazione e la giusta dose di aggressività”

ACI CASTELLO – “Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, ha dimostrato che può giocare brutti scherzi“. Waldo Kantor, allenatore della Sistemia Saturnia, non lascia nulla al caso, alla vigilia della sfida in programma oggi, alle 18, al PalaCatania, contro il fanalino di coda Marigliano, ultimo con cinque punti in classifica del girone blu del campionato di Serie A3 maschile, ma reduce dalla battuta d’arresto con Modica per 3-2.

“Non bisogna – continua il tecnico argentino – abbassare la guardia, la squadra sta attraversando un momento di forma importante. Dobbiamo continuare ad esprimere una pallavolo importante, giocando con determinazione e la giusta dose di aggressività”.

La squadra, agli ordini di Kantor, non molla la presa. La vittoria di Casarano ha dato ulteriore consapevolezza alla squadra dei propri mezzi. “Spero nel supporto del pubblico, abbiamo bisogno del calore degli appassionati in questo momento decisivo della stagione. Con Marigliano dobbiamo tenera l’attenzione altissima, da lunedì penseremo al big match interno con Palmi che si giocherà mercoledì sera (alle 20.30)”. L’ottava giornata si giocherà a ranghi completi per il secondo weekend consecutivo. Tuscania – che ha recuperato mercoledì la sfida con Ottaviano, vincendo per 3-0 – riceve Aversa in quello che è il big match di giornata.