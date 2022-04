Sistemia Saturnia riceve Lecce, Kantor: “Vogliamo fare bene”

"Conosciamo l’importanza di questa partita, ne siamo consapevoli. Questa responsabilità ci stimolerà a dare il massimo"

CATANIA – Torna in campo oggi, alle 19.30, la Sistemia Saturnia Acicastello per affrontare nel recupero l’Aurispa Libellula Lecce, match determinante per la conquista del secondo posto nel girone blu del campionato di Serie A3. La squadra, agli ordini di Waldo Kantor, si è allenata ieri pomeriggio al PalaCatania con grande intensità. Le sensazioni tratte dal tecnico argentino sono positive e di buon auspicio per la delicata partita contro i leccesi. Oggi mattina si terrà la rifinitura nell’impianto di corso Indipendenza, pronto ad ospitare per l’ultima volta nella regular season il pubblico (costo 2 euro), prima dei play off.

“Devo dire – ammette Kantor – che con tutte le difficoltà che abbiamo avuto in settimana, legate alle condizioni dei giocatori, ci siamo allenati bene. Conosciamo l’importanza di questa partita, ne siamo consapevoli. Questa responsabilità ci stimolerà a dare il massimo. Siamo molto carichi, al 100 per cento. Attendiamo sul nostro campo una delle squadre più forti. Ci abbiamo perso due volte, vogliamo giocare a mille e riscattarci. Pensiamo a Lecce, costruita per vincere il campionato, e poi domenica sfideremo Modica. Step by step, alla fine tireremo le somme”.

Kantor presenta la sfida in programma oggi, l’avversario è certamente un osso duro. “L’Aurispa – conclude – è reduce dalla vittoria in rimonta sul Galatina per 3-2. Ha avuto una continuità impressionante. Hanno giocatori molti validi in rosa. Corrado, che ha già giocato a Catania, sta disputando una grande stagione. Ma a questo punto dobbiamo giocarcela sino alla fine”.