Smartphone e tablet in classe: arriva la stretta del ministro

La decisione

ROMA- Arriva una decisa stretta all’utilizzo di cellulari e tablet in classe. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aggiornando le ‘Linee guida sulla educazione alla cittadinanza’, dispone uno stop all’uso sconsiderato dei dispositivi elettronici in aula. Sarà quindi sconsigliato l’utilizzo, anche a fini didattici, dello smartphone nelle scuole d’infanzia, alla medie e alle elementari mentre l’utilizzo del tablet è consentito “esclusivamente per finalità didattiche ed

inclusive”.