 Snami, Simona Maria Autunnali alla guida del sindacato
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Snami, la palermitana Simona Maria Autunnali alla guida del sindacato

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"Elezione motivo di orgoglio per me"
L'ELEZIONE
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PALERMO – È una siciliana, palermitana, la nuova Presidente nazionale dello SNAMI. Simona Maria Autunnali, già Presidente provinciale dello SNAMI Palermitanaè stata eletta il 21 giugno alla guida del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani, diventando la prima donna nella storia dell’organizzazione a ricoprire il massimo incarico nazionale.

L’elezione segna una svolta storica in una fase particolarmente delicata per il futuro dell’assistenza territoriale e della professione medica nel Paese.

Autunnali raccoglie il testimone del dottor Angelo Testa, che ha guidato lo SNAMI dal 2012, e si prepara ad affrontare le numerose sfide che attendono la categoria in un contesto sanitario in continua evoluzione.

Dalla riorganizzazione della medicina del territorio al ruolo dei medici di famiglia, passando per la carenza di professionisti, il ricambio generazionale, la sostenibilità del SSN e il rafforzamento dei servizi di prossimità, saranno molti i dossier aperti che richiederanno confronto, determinazione e capacità di visione.

“Questa elezione è per me motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato la neoeletta Presidente. “Adesso ci attende un lavoro importante per dare risposte concrete ai medici in una fase storica particolarmente complessa per la professione – continua -. Sarà necessario affrontare con responsabilità e spirito unitario le sfide che interessano la medicina territoriale”.

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