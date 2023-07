“Sogno a Danisinni”, giovedì talent e spettacoli con i bambini

L'iniziativa dell'Istituto Arrupe con la parrocchia di sant'Agnese

Avrà luogo giovedì 27 luglio l’evento culturale e sociale “Sogno a Danisinni”, a cura dall’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe con la parrocchia di quartiere “Sant’Agnese” all’interno del progetto Comunità Educante Evoluta Zisa-Danisinni, iniziativa promossa dall’Onlus Inventare Insieme. “L’obiettivo è quello di conservare il patrimonio storico preservandolo dalla emergenza sociale attraverso una visione di bellezza, di cura del bene comune e di riscatto della dignità di ogni persona – dicono gli organizzatori – Si svolgerà alle 16:30 il DanisinniTalent, saggio conclusivo del percorso svolto con i bambini all’interno del quartiere; alle 17:30 in piazza verrà realizzata l’attività di mediazione sociale Rete di Indra coordinata da Anna Staropoli con Tamara Trovato, Giuseppina Cardinale, Anna Rizzuto, Sara Ferreira, Paola Escobar e Vincenzo Sapienza, verrà presentata da Massimiliano Ferro la mostra di Vincenzo Sapienza “Frammenti di Danisinni” racconto attraverso immagini del quartiere, dei suoi abitanti e chi lo ama e lo attraversa, verrà inaugurato il murale “Danisinni Fiume di Vita” di Igor Scalisi Palminteri, realizzato con il sostegno della Fondazione Federico II di Palermo, lungo la scalinata che collega Via Cipressi a Via Danisinni.

“Contrastare la povertà educativa e culturale, negli anni, ha significato riqualificare edifici ammalorati, spazi dimenticati, luoghi seganti dalla fragilità del territorio – dice fra Mauro Billetta – Si tratta di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale che oggi viene colto come il principale bene comune per lo sviluppo sostenibile e la crescita umana secondo i valori di giustizia e prossimità.”