Solarino, muore bimba di 8 anni: sospesi gli eventi di Natale

Il cordoglio del primo cittadino

SOLARINO (SIRACUSA) – Una bambina di 8 anni è morta ieri a Solarino. Pare che la piccola, affetta da una patologia, si sia aggravata nelle ultime ore. La bimba sarebbe stata ricoverata prima a Siracusa e poi a Catania, ma il suo cuore ieri ha smesso di battere.

Il sindaco Giuseppe Germano, in segno di lutto e solidarietà, ha annunciato sui social la sospensione degli eventi natalizi per tre giorni. “Il tempo delle lacrime per la nostra comunità non è purtroppo terminato. – ha scritto su Facebook – Piangiamo la scomparsa della piccola Giulia strappata alla vita improvvisamente e inaspettatamente. Per Giulia e per la sua famiglia ho deciso, di comune accordo con la mia Amministrazione, di annullare tutti gli eventi previsti da calendario natalizio di oggi, domani e dopodomani. Ciao Giulia, ciao piccolo angelo”.