Solidarietà, la Cgil dona elettrodomestici per la cucina della Caritas

"Nel nostro piccolo vogliamo dare un segnale".

1' DI LETTURA

Catania – Decine di nuovi elettrodomestici sono stati donati dalla Fillea Cgil di Catania, il sindacato dei lavoratori edili, alla cucina della Caritas diocesana cittadina. Lo rende noto il sindacato. Durante la consegna il vice direttore Salvo Pappalardo e il responsabile della mensa, Antonio Tomarchio hanno guidato il segretario della Fillea e il gruppo dirigente della categoria nei vari locali della struttura che accoglie e sostiene 84 famiglie e circa 27 bambini.

“È stata un’esperienza che ci ha dato molto – ha detto Vincenzo Cubito, segretario della Fillea Cgil di Catania – e vorremmo che aiutare le strutture che sostengono i più fragili sia considerata una pratica normale e quotidiana. Nel nostro piccolo vogliamo dare un segnale: potenziando le cucine si aiutano gli operatori a preparare meglio e più velocemente i pasti. I lavoratori del sindacato degli edili hanno voluto fortemente esprimere gratitudine ai volontari della Caritas – ha aggiunto – e invitano ciascuno a donare risorse o tempo per sollevare la nostra città, sempre più preda della povertà, anche in questa maniera. La Fillea di Catania avvierà una collaborazione con l’ente per venire incontro ai catanesi e agli stranieri in difficoltà”.