Solo un pari per la prima di Viali: Catania-Casarano finisce 1-1

Interrotta l'imbattibilità in casa di Dini

CATANIA – Il Catania delude malgrado il cambio di allenatore. Non basta un finale all’arma bianca per avere la meglio sul Casarano che, tra l’altro, si toglie anche la soddisfazione di violare la porta rossazzurra per la prima volta, in questo campionato, al “Massimino”.

Primo tempo da dimenticare quello disputato dalla squadra di Viali che, evidentemente, stenta ad assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore. Le occasioni migliori capitano al Casarano con Dini che si salva in alcune circostanze sui tentativi di Chiricò, Grandolfo e Ferrara. I rossazzurri fanno molta confusione sulla trequarti con preoccupanti “buchi” a centrocampo che favoriscono ficcanti inserimenti avversari. Con Caturano ingabbiato, Bruzzaniti supponente, Jimenez impreciso … l’unico sussulto offensivo è di Lunetta che in mezza rovesciata costringe Bacchin ad una parata in due tempi. In più il Catania, nei primi 45 minuti, becca tre ammonizioni a fronte dell’unica in casa pugliese (saranno complessivamente nove i cartellini gialli alla fine).

Nella ripresa sembra accendersi la luce quando Bruzzaniti sblocca il risultato con un tiro-cross che s’insacca sul palo più lontano. Quattro minuti più tardi Caturano segna ancora ma l’arbitro annulla per azione fallosa dello stesso attaccante. Così come il signor Iacobellis… poco dopo… annulla anche il piattone vincente di Jimenez per off-side dello stesso centravanti. Ma quando sembrava che il Catania si avviasse verso il successo di misura… si concretizza la frittata. Il subentrato Pieraccini sbaglia in fase di disimpegno consentendo al Casarano di ripartire ed a Ferrara di trovare il pertugio giusto per spedire il pallone alle spalle di Dini che perde, così, la sua imbattibilità casalinga. Inutili i disordinati assalti finali del Catania con l’unica nota lieta rappresentata dal ritorno in campo di Cicerelli dopo il grave infortunio. Lunetta non è fortunato: prima manda lato di testa e poi si vede respingere una conclusione a botta sicura da Bacchin. Finisce 1-1: il Catania è in piena confusione. La Salernitana, vittoriosa sull’Altamura, rosicchia due punti in prospettiva secondo posto finale.

Tabellino: Catania – Casarano 1-1

CATANIA F.C. (3-2-3-1) – Dini, Casasola, Ierardi, Miceli, Donnarumma (dal 17°s.t. Celli), Quaini (dal 17°s.t. Di Noia), Di Tacchio (k), Bruzzaniti (dal 17°s.t. D’Ausilio), Jimenez (dal 39°s.t. Cicerelli), Lunetta, Caturano (dal 28°s.t. Pieraccini).

A disposizione: Bethers, Coco, Raimo, Allegretto, Doni, Cargnelutti, Corbari.

Allenatore: William Viali.

CASARANO (3-4-3) – Bacchin, Bachini, Mercadante, Giraudo (dal 32°s.t. Cajazzo), Celiento, Maiello (k) (dal 32°s.t. Leonetti), Logoluso, Ferrara, Chiricò, Grandolfo (dal 17°s.t. Perez), Versienti.

A disposizione: Chiorra, Ferilli, Barone, Gega, Patrignani, D’Alena, Palumbo, Santarcangelo, Di Dio, Cerbone.

Allenatore: Vito Di Bari.

Arbitro: Giole Iacobellis di Pisa.

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) e Michele Rispoli (Locri).

Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo).

Operatore FVS: Riccardo Leotta (Acireale).

Reti: 8°s.t. Bruzzaniti (CT); 38° s.t. Ferrara (CAS).

Note: Debutto ufficiale per William Viali sulla panchina del Catania. Il nuovo allenatore è subentrato all’esonerato Mimmo Toscano. Prima dell’inizio, consegnata a Simone Pieraccini una targa che ricorda la compianta, storica speaker rossazzurra, Stefania Sberna di cui ricorre oggi il 5° anniversario dalla prematura scomparsa.

Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Forte, Rolfini (CT).

Ammoniti: Donnarumma (CT); Quaini (CT); Di Tacchio (CT); Maiello (CAS); Bachini (CAS); Grandolfo (CAS); Jimenez (CT); Versienti (CAS); Celiento (CAS).

Spettatori: 12.080

primo tempo (0-0)

1° Chiricò subito pericoloso: la sua conclusione respinta da Dini;

3° Quaini manda in corner la conclusione dal limite di Celiento;

5° sul cross di Casasola… Bruzzaniti “mastica” il pallone al momento della deviazione sottoporta;

8° gran tiro di Di Tacchio da una ventina di metri: fuori di poco;

19° punizione dal limite per gli ospiti sul fallo di mani di Donnarumma: Chiricò tira alto;

22° buco centrale nella difesa rossazzurra: Dini respinge la conclusione di Grandolfo;

25° altra punizione dalla distanza di Chiricò: a lato;

31° Dini si oppone in due tempi al diagonale di Ferrara;

34° su azione susseguente a corner… tiraccio sul fondo di Quaini;

42° Mercadante devia il pallone alto da posizione ravvicinata;

43° sul cross di Casasola… mezza rovesciata di Lunetta: Bacchin para in due tempi;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude a reti inviolate. Catania… sinora non pervenuto

secondo tempo (1-1)

2° colpo di testa di Lunetta: alto;

7° Bacchin respinge in tuffo il colpo di testa di Casasola che, però, era in fuorigioco;

8° Catania in vantaggio: Bruzzaniti lascia partire un tiro-cross che s’insacca nell’angolino più lontano: 1-0 !

11° raddoppio del Catania: Caturano approfitta di un errato disimpegno avversario e spedisce in rete ma l’arbitro annulla per fallo dell’attaccante rossazzurro. Decisione confermata anche dopo la revisione video;

17° nel Catania, Di Noia, Celli e D’Ausilio sostituiscono Quaini, Donnarumma e Bruzzaniti;

17° nel Casarano, Perez subentra a Grandolfo;

19° Bacchin respinge il tiro-cross di D’Ausilio sfiorato da Caturano;

24° Lunetta spinto in area prima del tiro: si prosegue;

25° nel Casarano, Cerbone subentra a Versienti;

26° Jimenez spedisce il pallone in rete sull’assist di Lunetta ma Caturano era precedentemente in off-side. Dopo revisione… l’arbitro conferma l’annullamento;

28° nel Catania, Pieraccini prende il posto di Caturano;

32°nel Casarano, Leonetti e Cajazzo subentrano a Maiello e Giraudo;

38° pareggio del Casarano: errato disimpegno di Pieraccini che da il via alla ripartenza del Casarano che consente a Ferrara di battere Dini: 1-1 !

39° nel Catania, Jimenez lascia il posto a Cicerelli;

40° sul cross dalla bandierina di Cicerelli… Lunetta manda alto di testa;

44° colpo di testa di Di Tacchio: a lato di poco;

45° concessi 6 minuti di recupero;

48° Bacchin si distende e devia la conclusione a botta sicura di Lunetta; poi Cicerelli manda alto;

51° finisce 1-1 !

[foto Catania FC]