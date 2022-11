Sopralluogo della V Commissione a ‘La città dei ragazzi’

Si è discusso di idee per migliorare il sito e le attività dedicate

1' DI LETTURA

PALERMO – La V Commissione consiliare del Comune di Palermo, competente in materia di tempo libero, politiche giovanili e arredo urbano, su proposta della consigliera Viviana Raja, ha effettuato questa mattina un sopralluogo alla Città dei ragazzi. L’area è situata all’interno del Parco della Favorita, vicino alla Palazzina cinese, ed è dedicata allo svago e alla cultura dei bambini e dei ragazzi.

“In piena condivisione di intenti con l’assessore Mineo, che ha dato la sua disponibilità a intervenire, soprattutto per quanto riguarda la cura del verde che adorna la struttura, e confrontandoci con Reset, Amap e con il responsabile della Città, l’architetto Giuseppe Parisi, abbiamo discusso delle azioni necessarie per migliorare il sito e le attività ricreative dedicate alle ragazze e ai ragazzi. Tra le nostre priorità, quella di far ripartire in sicurezza il battello e il trenino, fermi per mancanza di personale. Tra le varie possibilità, stiamo valutando di affidare il servizio di gestione delle attività ludico ricreative a Reset o, in alternativa, a qualche associazione“. Lo dichiara, in una nota, Salvo Alotta, presidente della Commissione.