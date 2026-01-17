Indagano i carabinieri

SORA (FROSINONE) – Paura e violenza in provincia di Frosinone, uno studente, nella giornata di ieri, venerdì 16 febbraio, è stato ferito con una coltellata al collo durante un’aggressione avvenuta davanti al Liceo Artistico Antonio Valente di via Marcello Lucarelli.

Sul caso indagano i carabinieri di Sora, che stanno cercando l’autore della violenza che si è dato alla fuga subito dopo.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una breve ma discussione scoppiata fra la vittima e l’aggressore, in pochi istanti la situazione è degenerata: inizialmente il ragazzo attualmente in fuga avrebbe minacciato il liceale e poi lo avrebbe ferito, per poi allontanarsi.

Il ragazzo ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Sora. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. I medici gli hanno riscontrato un’escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni.

Gli investigatori stanno lavorando sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle dichiarazioni dei testimoni.

