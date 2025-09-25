Bloccato dai carabinieri nel quartiere Cibali

CATANIA – Una brutale aggressione, dopo aver sfondato la porta di casa dell’ex moglie con un martello. Per questo un 31enne catanese è stato arrestato dai carabinieri di Catania, con le accuse di stalking e violazione di domicilio. L’uomo stato posto agli arresti domiciliari.

L’arresto stamattina a opera dei militari del nucleo radiomobile. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, dopo una chiamata al 112 proveniente dal quartiere Cibali. Quando sono giunti sul posto, lei era in forte stato di agitazione e stava male. Hanno chiesto l’ausilio del 118.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima, la quale ha riferito che l’uomo, probabilmente in stato di alterazione, avrebbe danneggiato la porta d’ingresso del suo appartamento per poi introdursi in casa, dove l’avrebbe aggredita con calci e pugni.

Immediate sono scattate le ricerche dell’uomo, che è stato bloccato dalla gazzellamentre tentava di allontanarsi dall’abitazione, con in mano il martello che aveva adoperato per rompere la porta di casa della ex.