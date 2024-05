Spacciatore arrestato in viale Africa: a casa 300 grammi di coca

Lo hanno catturato gli agenti delle Volanti

CATANIA – La polizia lo vede discutere animatamente con una donna in mezzo alla strada in viale Africa, così lo blocca e scopre che ha della droga, che lui stesso consegna. È iniziata così la procedura che ha portato all’arresto di un pregiudicato 43enne, per spaccio.

A casa aveva oltre tre etti di cocaina e più di ottocento grammi di marijuana. Secondo quanto spiegano gli agenti, al momento del controllo si è mostrato piuttosto nervoso, ma ha consegnato spontaneamente 6,34 grammi di marijuana, custodita nel marsupio, e tre involucri di carta contenenti cocaina, per un peso di 1,98 grammi.

La perquisizione

Sfortunatamente per lui, questo non ha fatto desistere i poliziotti dal perquisirgli casa. Le Volanti ovviamente hanno rispettato la procedura e trovato in un armadio della camera da letto 165 involucri con 829 grammi di marijuana e 5 involucri contenenti 307 grammi di cocaina, oltre a 500 euro in contanti. Per lui il magistrato di turno della Procura ha disposto gli arresti domiciliari.