Spaccio di cocaina in via Capo Passero: arrestato un 34enne

Gli agenti lo hanno raggiunto in una palazzina

CATANIA – Appena vedono la polizia scappano a piedi in via Capo Passero. È iniziata così l’operazione che ha portato gli agenti del commissariato di Nesima ad arrestare un 34enne per spaccio. Aveva 4 grammi di cocaina e del denaro, poco più di cento euro, che per la polizia aveva guadagnato con la droga.

L’arresto è avvenuto ieri in una nota piazza di spaccio di Catania. I due che erano assieme al giovane sono riusciti a dileguarsi. Lui invece è stato inseguito fino all’interno di un palazzo dove è stato bloccato al terzo piano dello stabile mentre, di corsa, tentava di raggiungere un appartamento.

La convalida

La cocaina era divisa in sette involucri. In tasca aveva 125 euro in banconote di piccolo taglio. Gli accertamenti hanno constatato che effettivamente il giovane ha già precedenti specifici. Il magistrato di turno ha poi disposto i domiciliari, misura convalidata dal gip.