Spaccio di droga al “Fortino” di Catania, arrestati zio e nipote

Avevano marijuana, cocaina, hashish e una pistola

CATANIA – Un uomo di 32 anni ed il nipote di 19 sono stati arrestati dai carabinieri a Catania per detenzione di droga e detenzione abusiva di armi clandestine e di munizionamento. L’arresto è dei militari del nucleo investigativo.

Durante una operazione nella zona del ‘Fortino’ sono stati trovati in possesso di 450 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e 5 di cocaina e una pistola con la matricola cancellata pronta a far fuoco. Tutta la droga è stata sequestrata insieme con la pistola, che è stata inviata al Ris per essere sottoposta ad accertamenti.

Il valore di 10 mila euro

Zio e nipote sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la detenzione domiciliare per il 19enne e la custodia cautelare in carcere per il 32enne. La droga, nel mercato illecito, avrebbe potuto fruttare oltre 10 mila euro.

Tra il materiale sequestrato anche diverse bustine in plastica e carta argentata per il confezionamento della droga. E tre bilancini di precisione perfettamente funzionanti.