Spaccio di droga con le ricetrasmittenti, la polizia arresta un 26enne

È accaduto a Nesima: aveva marijuana e 490 euro

CATANIA – Stava vendendo marijuana in mezzo alla strada, davanti a casa sua a Nesima. Per questo gli agenti del Commissariato di Nesima, dopo aver notato il viavai dei suoi clienti, lo hanno perquisito e hanno trovato lo stupefacente, oltre a una piccola somma in contanti che ritengono sia il provento dello spaccio.

È stato arrestato per questo un presunto pusher 26enne. Aveva 20 bustine di marijuana e 490 euro in banconote di piccolo taglio, oltre a una piccola ricetrasmittente per comunicare con le sue vedette. L’arresto rientra nel servizio articolato coordinato dal Commissariato.

Si è svolto in collaborazione con il Reparto di prevenzione crimine per la Sicilia Orientale, la Polizia Amministrativa e la polizia Locale, oltre all’Asp di Catania e all’Ispettorato del lavoro.

Le irregolarità dei Food truck

Gli agenti hanno controllato i furgoni dei panini, i cosiddetti Food truck, adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti. In questo caso, tutte le 7 attività presenti nell’area sono state controllate e sanzionate per la mancanza di documenti relativi a Scia e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, come pure per carenze igienico-sanitarie.

In una delle paninerie è stata accertata la presenza irregolare di tre dei quattro lavoratori presenti. È stato pertanto disposto un provvedimento di sospensione delle attività. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per circa 33mila euro, mentre sono stati sequestrati 33 tavoli e 119 sedie.