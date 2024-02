Spaccia marijuana a domicilio, arrestato un pusher di 21 anni

Le consegne avvenivano in scooter

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: la sera di martedì 6 febbraio i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un pusher 21enne con precedenti di polizia, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Spaccio di droga a Catania: le indagini

In particolare, le indagini dei Carabinieri si sono orientate sulla figura di un 21enne catanese già a loro conosciuto che stando a quanto risultava agli investigatori aveva avviato una redditizia attività di spaccio, recapitando lo stupefacente direttamente a casa dei suoi acquirenti, che raggiungeva alla guida di uno scooter di grossa cilindrata Honda SH di colore nero.

Per questo i carabinieri hanno predisposto un servizio di monitoraggio dell’uomo, e una volta individuato il giovane alla guida del mezzo a due ruote i militari lo hanno seguito fino ad una stradina secondaria del quartiere Cappuccini, dove ha fatto ingresso all’interno di un palazzo.

Nel frangente, è chiaramente balzato agli occhi degli investigatori come durante l’accesso, il presunto pusher tenesse tra le mani un involucro di carta argentata che è stato consegnato a domicilio ad un uomo sulla cinquantina, sull’uscio della sua abitazione al primo piano.

La perquisizione e l’arresto

La consegna è durata poco meno di un minuto e quando lo spacciatore è tornato al suo ciclomotore ha trovato ad attenderlo i Carabinieri, che lo hanno subito fermato e perquisito, trovandogli nella tasca del giubbotto, 10 dosi di marijuana pronte per essere smerciate e la somma in contanti di 500 euro.

A quel punto, i militari sono poi passati all’appartamento poco prima visitato dal ragazzo, dove il cinquantenne, un docente di arte, non si è opposto alla perquisizione. Gli investigatori hanno recuperato, in un mobiletto dell’ingresso, lo stesso involucro che poco prima il 21enne teneva tra le mani, con all’interno altri 20 grammi circa di marijuana.

Per questo motivo, l’insegnante è stato così segnalato al Prefetto di Catania per l’illecito amministrativo di detenzione di stupefacente per uso personale, mentre il 21enne che gli ha ceduto la droga, arrestato, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.