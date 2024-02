Via Plaja: 75enne spacciava marijuana in casa, arrestato

Il suo deposito era un davanzale poco distante

CATANIA – Un pensionato di 75 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania per spaccio di droga. L’uomo usava come deposito per la marijuana il davanzale della finestra di un immobile al piano terra di via Barcelloneta.

Riceveva in clienti in via Plaja e, dopo aver concordato prezzo e quantitativo, andava a recuperare le dosi già confezionate dal davanzale dell’abitazione poco distante. I militari lo hanno bloccato mentre prendeva una dose di marijuana per un cliente e hanno recuperato complessivamente 35 involucri di marijuana. L’uomo è stato arrestato ed è adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.