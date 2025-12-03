Spaccio, smantellata una piazza operativa nel cuore di San Cristoforo

Arrestato pusher 30enne con crack e telecamere

CATANIA – La Polizia di Stato ha inferto un duro colpo al fenomeno dello spaccio nel quartiere San Cristoforo di Catania, smantellando una presunta “piazza” operativa all’interno di un immobile fatiscente in prossimità di via Colomba.

L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai poliziotti della squadra volanti della Questura, insospettiti da un inusuale e continuo via-vai di persone notato nei pressi di un edificio in pessime condizioni strutturali.

La scoperta del sistema di sorveglianza

Non appena gli agenti si sono avvicinati alla struttura, hanno notato un sofisticato sistema di videosorveglianza installato lungo il perimetro, evidentemente utilizzato per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine e dei potenziali acquirenti.

Mentre una parte degli operatori si avvicinava frontalmente, un altro poliziotto si è appostato sul retro. L’attenzione degli spacciatori era concentrata sulla parte anteriore e, accortisi della presenza degli agenti, un uomo ha lanciato immediatamente dal balcone un sacchetto.

Il poliziotto appostato sul retro ha recuperato il plico, all’interno del quale sono stati trovati 19 grammi di crack, un telefono cellulare e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’irruzione e l’arresto

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fatto irruzione nell’immobile. All’interno, hanno trovato due uomini seduti attorno a un tavolo sul quale erano presenti residui di droga e la somma in contanti di 255 euro.

Uno dei due fermati era un noto assuntore di crack che ha dichiarato di essersi recato sul posto per consumare lo stupefacente. Il secondo, un catanese di 30 anni, è stato identificato come il soggetto che aveva la disponibilità dei locali ed era intento a monitorare gli schermi delle videocamere. È stato inoltre riconosciuto come la persona che, poco prima, aveva lanciato il sacchetto dal balcone.

Al termine dell’attività, il 30enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo il fotosegnalamento curato dalla Polizia Scientifica, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, in attesa del giudizio per direttissima.