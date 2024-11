Spada, la numero uno U17 femminile in Italia è del Cus Catania

Trionfo nella prima prova nazionale svoltasi a Legnano

La spadista Maria Roberta Casale, vero “patrimonio” sportivo del Cus Catania, è la cadetta numero uno in Italia. La schermitrice ha trionfato a Legnano (Milano) nella prima prova nazionale U17, imponendosi in finale 15-12 sulla pugliese Carola Calogiuri del club scherma Lame Azzurre Brindisi. Gara nazionale che ha visto la partecipazione di 207 cadette.

Il Cus Catania si conferma costante protagonista a livello giovanile. Lo dimostrano anche l’ottimo piazzamento di Michele Marinetti, classificatosi 7° tra i migliori spadisti U17, tra i 292 cadetti qualificati per questo primo appuntamento nazionale. E l’eccellente risultato di Federico Castro, arrivato 8° nella prova riservata alla categoria Giovani (U20).

Maria Roberta Casale intanto, già campionessa italiana in carica di categoria, voleva ribadire la sua qualità. E così è stato. Ha gestito con esperienza tutti gli assalti che l’hanno vista in pedana sia nella fase dei gironi, dove godeva della prima posizione nel ranking iniziale, sia nelle successive eliminazioni dirette. Fino a salire sul gradino più alto del podio. Orgoglio e soddisfazione dei maestri Emilio Lucenti e Rosanna Fusco che seguono più da vicino la crescita sportiva della spadista.

La soddisfazione del presidente del Cus Catania

Il presidente del Cus Luigi Mazzone, presente a Legnano, ha commentato i risultati ottenuti: “Complimenti a Maria Roberta per la grande affermazione, che dimostra ancora una volta le capacità della nostra spadista – dice ai microfoni ufficiali del Cus -. Così come a Michele per l’importante piazzamento ed anche a Federico per l’eccellente risultato di ottenuto nella categoria Giovani dove si è misurato con un campione di notevoli qualità”.

“I loro risultati e, in generale, i numeri della partecipazione cusina a Legnano, confermano ulteriormente la bontà del nostro movimento capace di proseguire sulla scia che ci ha consentito di essere la prima società italiana di spada a livello giovanile. Estendo i complimenti ai maestri che quotidianamente si spendono in sala per fare crescere umanamente e sportivamente le nostre ragazze e i nostri ragazzi”, ha concluso Mazzone.