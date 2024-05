Spada, Maria Roberta Casale è campionessa italiana under 17

L'atleta del Cus Catania

CATANIA – La catanese Maria Roberta Casale, classe 2008 del Cus Catania, è la nuova campionessa italiana Under 17 di spada e cucirà sulla casacca il Tricolore del Campionato nazionale Cadetti.

Un risultato che sottolinea la costante crescita dell’atleta che già lo scorso anno a Padova, al suo primo anno nella categoria cadette, aveva registrato un buon decimo posto. Un anno segnato da due eccezionali convocazioni in nazionale per i Campionati Europei Cadetti e Giovani, e per i Mondiali U17/U20 in Arabia Saudita, e dall’argento vinto nella seconda prova nazionale che si è disputata a Catania.

“Avevo voglia di portare un titolo a casa già da quando mi era sfuggita la vittoria per due stoccate (nella categoria allieve, nell’ultimo anno del Gog, ndr) – racconta Maria Roberta Casale – avevo ottenuto l’argento, ma avevo un altro traguardo Dedico questa vittoria a mia nonna. E ai miei genitori Sono grata ai miei maestri che mi seguono in sala e alla preparatrice atletica, oltre che ai miei compagni con cui mi alleno”.

“Lei ha fatto una stagione straordinaria – dice Rosanna Fusco, la maestra che la segue più da vicino – nonostante le convocazioni in nazionale, mancava una vittoria. Mancava un primo posto che ha ottenuto mettendo a segno la stoccata vincente esattamente nel modo in cui voleva”.

“Sono felice per questo prestigioso risultato – afferma Luigi Mazzone, presidente del Cus Catania – che premia una ragazza che ancor prima d’essere un’eccellente spadista, è una persona speciale, intelligente, seria e determinata. Sono veramente felice per lei e per il risultato che dà lustro alla sua maestra Rosanna ea tutta la sezione scherma del Cus”.