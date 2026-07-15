Un 29enne in manette, si cerca il complice

Un uomo di 29 anni, Francesco Fazio, è stato arrestato dai carabinieri di Bagheria con l’accusa di avere esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio contro un’abitazione del centro storico. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un fermo disposto dalla Procura di Termini Imerese. Le indagini proseguono per identificare il presunto complice che avrebbe preso parte all’azione.

Il fermo disposto dalla Procura di Termini

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, al termine delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Bagheria. Secondo l’ipotesi investigativa, il 29enne sarebbe l’autore degli spari esplosi nei giorni scorsi contro un’abitazione situata nel centro storico della città, con finalità intimidatorie.

Decisive le immagini delle telecamere

I carabinieri, coordinati dai sostituti procuratori Manfredi Lanza e Umberto Puiatti, sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione dell’indagato, i militari hanno sequestrato gli indumenti che, secondo gli accertamenti, sarebbero stati indossati la notte della sparatoria.

Chi è Francesco Fazio e il motivo del gesto

Francesco Fazio, l’uomo fermato dai carabinieri con l’accusa di avere esploso alcuni colpi di pistola contro un’abitazione di Bagheria, è disoccupato ed è già noto alle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione investigativa, il gesto sarebbe maturato nell’ambito di contrasti tra gruppi rivali coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio bagherese.

Bagheria, il 29enne in arresto avrebbe un complice

L’inchiesta non è conclusa. Gli investigatori stanno infatti lavorando per identificare il presunto complice che avrebbe agito insieme al 29enne. Nel frattempo il giudice per le indagini preliminari Sandro Potestio ha convalidato il fermo, disponendo nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

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