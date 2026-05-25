 Palermo, sparatoria in via Quintino Sella: giovane in caserma
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Sparatoria in via Quintino Sella, un giovane interrogato in caserma

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Secondo i carabinieri, sarebbe stato lui a sparare
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PALERMO – Un giovane viene interrogato in questi minuti in caserma. I carabinieri ritengono che sia colui che ha sparato in via Quintino Sella. È un ventenne del quartiere Ballarò. Avrebbe aperto il fuoco notte fra il 24 e il 25 maggio.

Dalla pistola che impugnava è partito il colpo che ha bucato il lunotto della macchina e ferito alla testa A.B., di 22 anni. Quest’ultima, che si trovava in macchina con il fidanzato, è stata operata ospedale Villa Sofia per estrarre il proiettile. Non è in pericolo di vita.

I colpi sono stati esplosi poco prima delle tre di notte all’incrocio fra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno estrapolato le immagini delle telecamere di sorveglianza e sono andati a bussare alla porta di casa del giovane. Ora si trova nella caserma di piazza Verdi. La sua posizione è al vaglio della Procura della Repubblica.

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