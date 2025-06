Spazi pubblici per minori, pubblicata la graduatoria per i finanziamenti

Albano: "Occasione per zone più svantaggiate"

PALERMO – Ventotto interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici da adibire a servizi socio-educativi e sociali per i minori, di cui sette con riserva, sono stati ammessi a finanziamento dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali.

Si tratta di oltre 20 milioni di euro, a valere sul Pr Fesr Sicilia 2021-2027, somme che prevedono anche la fornitura delle relative attrezzature e degli arredi.

I Comuni i cui progetti risultano ammessi con riserva avranno venti giorni di tempo per presentare la documentazione richiesta dal dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali.

“Questi interventi costituiscono un’occasione cruciale per le nostre comunità – dichiara l’assessore Nuccia Albano – in particolare per le zone più svantaggiate. Si tratta di strutture che si trasformeranno in punti di riferimento per i nostri giovani, spazi dedicati alla crescita sociale, culturale ed educativa, capaci di promuovere la parità di genere e dare un contributo concreto alla lotta contro la povertà educativa e la dispersione scolastica”.

È possibile consultare le graduatorie degli ammessi e dei non ammessi a questo link.