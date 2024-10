Il sindaco interviene sui social

CATANIA – “Sta diventando snervante. Nonostante l’apertura di nuovi centri di raccolta, l’organizzazione, a chiamata e mediante piattaformi mobili, per il conferimento ingombranti, la situazione peggiora. Ricevo pochi minuti fa da chi coordina le attività per conto di una delle tre aziende che si occupano del servizio di raccolta: “Impiegheremo anche stanotte mezzi e personale per rimuovere ingombranti abbandonati sulle strade del centro, da piazza Verga a largo Bordighera, da via Archimede a via Toselli passando per via Olveto Scammacca, da “cittadini” impudenti”.

Lo scrive sulla situazione rifiuti a Catania il sindaco Enrico Trantino su Facebook. “Raccogliamo 23 ore al giorno rifiuti sparsi abbandonati ovunque – aggiunge Trantino – per tentare di mantenere un livello di decoro accettabile. Il risultato evidente è l’incentivazione di un comportamento indegno: l’esposizione di qualsiasi rifiuto a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno da parte di un’ampia porzione di cittadinanza che, a volte, coincide con quella stessa parte che lamenta una città piena di rifiuti. Non trascurando l’incidenza sulla percentuale di raccolta differenziata”.

I nuovi vigili

“Fino alla operatività dei nuovi vigili, la prossima primavera – sottolinea il sindaco – disponiamo di strumenti di controllo inconsistenti, considerato che dal 1990 non vi sono state assunzioni. Ma la vera questione è se in un contesto civile si possa pensare che la repressione, impossibile anche se disponessimo di migliaia di uomini, sia l’unica forma di reazione, rispetto a un fenomeno che empiricamente, considerata la diffusione, è alimentato anche da una buona parte di cittadini che si lamenta del degrado e chiede ‘ma l’amministrazione cosa fa?”.

“La città – ricorda Trantino – è la somma dei comportamenti di ciascuno di noi. Non esistono telecamere, eserciti, sanzioni che possano risolvere il problema, se chi dovrebbe rispettare le regole agisce nell’indifferenza alle stesse (e magari si lamenta): a prescindere da chi è in condizione di pagare (54.000 euro di sanzioni nell’ultimo mese), chi si accorge di presidi di controllo, si ravvede e conferisce regolarmente o si sposta di un centinaio di metri dove non ci sono uomini o telecamere? Potremmo non raccogliere ciò che è ‘rifiuto difforme’, ma penalizzeremmo i cittadini che rispettano le buone prassi e vorrebbero la città pulita”.

La sensibilizzazione

“Abbiamo provato e continueremo – ribadisce il sindaco.- nell’opera di sensibilizzazione; ma talvolta mi sembra che stiamo scavando un solco tra due città: quella che desidera l’ordine e il decoro (e che crede veramente che Catania è casa), e quella distratta, se non indifferente a rudimentali regole di convivenza civile. Tutto il tempo e le risorse dedicate alle attività, come quella condotta mentre scrivo, preclude altri servizi più capillari come lo spazzamento”.

“Ma quel che veramente avvilisce (e non fa dormire qualcuno) è, perché? Perché non chiamare le ditte per raccogliere gli ingombranti o portarli nelle isole ecologiche? Perché non conferire regolarmente, sapendo che l’abbandono scriteriato di rifiuti alimenta la vita di blatte e topi? Perché , insomma – conclude il sindaco Trantino – rifiutarsi di cambiare? Gli animali si adattano all’ambiente per sopravvivere in condizioni migliori. Noi?”.