Specializzati in fumo e droga “da sballo”, arrestati in due

Un acese di 28 anni e un palermitano di 32 sono accusati di spaccio di stupefacenti. In auto avevano ketamina, mdma ed ecstasy.

1' DI LETTURA

CATANIA – I Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un acese di 28 anni e un palermitano di 32 per spaccio di sostanze stupefacenti. I due, durante un controllo antidroga, sono stati trovati su un’auto in possesso di dieci grammi di ketamina, nove di mdma e cinque di ecstasy.

Durante successiva perquisizioni domiciliari a casa del 32enne, in via del Plebiscito, militari dell’Arma hanno sequestrato 1,350 chilogrammi di marijuana e 48 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga.

Nell’abitazione del 28enne i carabinieri hanno trovato alcune bustine con tre pietre di hashish per circa due grammi complessivi, dieci di marijuana, sette pillole di 2C-B, nonché ulteriori due bilancini di precisione. Dopo la convalida dell’arresto i due sono stati condotti in carcere.