Spezia-Palermo, idea Palumbo dal primo minuto: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

I rosanero si apprestano a chiudere il filotto di partite giocate in pochi giorni prima della sosta per le gare delle nazionali. Il Palermo guidato da Pippo Inzaghi affronta la trasferta di La Spezia in programma sabato 4 ottobre alle 17:15 allo stadio “Alberto Picco” per la settima giornata del campionato di Serie B. I liguri ospitano i siciliani in un match che promette scintille: l’obiettivo dei rosanero è continuare a ottenere punti anche lontano da casa, arrivando alla pausa di campionato senza perdere.

Lo Spezia, dal canto suo, ha bisogno di punti per uscire dalle zone basse della classifica. La squadra di mister D’Angelo cerca il primo successo stagionale tra le mura amiche, consapevole del valore dell’avversario che ha di fronte. Negli ultimi cinque incontri di Serie B, i bianconeri hanno ottenuto tre pareggi e due sconfitte e finora hanno portato a casa solo tre punti, esattamente come il Mantova, che valgono il diciottesimo posto in classifica.

Il Palermo, invece, giunge alla sfida al “Picco” dopo i recenti pareggi (0-0 col Venezia e 1-1 col Cesena) che hanno rallentato la corsa in campionato, pur restando tra le squadre più solide del torneo. Fino a questo momento, Inzaghi e il suo gruppo hanno mostrato compattezza e carattere: nelle cinque gare precedenti i siciliani hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi, arrivando alla settima giornata di Serie B con 12 punti in classifica, in piena lotta per il primo posto.

Spezia-Palermo: le probabili formazioni

Secondo le ultime indiscrezioni, lo Spezia dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 nel quale spicca il ritorno di Cistana al centro della difesa al posto dello squalificato Hristov. Cabina di regia affidata all’immancabile Esposito. In attacco, infine, saranno Lapadula e l’ex rosanero Edoardo Soleri a guidare l’offensiva dei ragazzi di Luca D’Angelo.

Il Palermo, invece, dovrebbe schierarsi con il solito 3-4-2-1. Joronen tra i pali, difesa affidata a Pierozzi, Bani e Veroli, con quest’ultimo che sostituisce lo squalificato Ceccaroni. In mediana agiranno Augello e Diakité sulle fasce con Segre e Gomes in mezzo al campo. In attacco, Palumbo e Le Douaron supporteranno Pohjanpalo come punta centrale.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Vignali, Esposito, Kouda, Aurelio; Lapadula, Soleri.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Veroli; Diakité, Segre, Gomes, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.