Palermo, Inzaghi: “Con lo Spezia dobbiamo dare continuità ai risultati”

L'allenatore alla vigilia: "Gioca Veroli al posto di Ceccaroni"

L’allenatore del Palermo Pippo Inzaghi presenta la gara contro lo Spezia di sabato 4 ottobre che precede la sosta per le gare delle nazionali. Ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante, il tecnico dei rosanero ha detto la sua in merito al prossimo impegno dei siciliani.

“La Spezia rappresenta una tappa importantissima, come tutte le partite di Serie B. Andiamo su un campo tosto, con una squadra che sicuramente non è nelle posizioni di classifica in cui pensava di essere all’inizio dell’anno. Sarà una partita dura, ma siamo pronti, secondo me veniamo da una buonissima prestazione, abbiamo grande convinzione. La classifica è ottima, dobbiamo continuare su questo passo”.

Il tecnico ha parlato ancora della prossima sfida: “La Serie B è difficile, a tutti fa specie vedere lo Spezia lì. C’è grande equilibrio che regna, dobbiamo mettercelo in testa. Chi pensava sarà una passeggiata spero abbia capito cosa significa fare un campionato ad altri livelli. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Siamo la miglior difesa, dobbiamo continuare così”.

Poi Inzaghi ha parlato di di Ceccaroni e Veroli: “Al posto di Ceccaroni gioca Veroli, è forte e ha dimostrato di essere affidabile. Fare risultato anche nelle giornate più complicate? È molto importante. Finora sono molto soddisfatto. Ero arrabbiato dopo Cesena per il gol preso, non dobbiamo prendere quei gol, ma la squadra mi ha subito dimostrato contro il Venezia che è tornata la mentalità giusta. È questa la strada giusta”.

“Era da tanto tempo che il Palermo non rimaneva imbattuto nelle prime sei partite. Ci siamo riusciti ma non abbiamo fatto nulla, il bello deve ancora venire. Dobbiamo avere continuità e migliorare in tante cose. L’importante è essere lì, attaccati al treno. I tifosi? Vorremo dargli sempre la vittoria. Fino a questo momento abbiamo dato loro il nostro impegno. È un pubblico straordinario in casa e fuori, ci segue un popolo e non solo quelli allo stadio. Una delle città più grandi d’Italia. Sappiamo di avere questa responsabilità. Alla fine sono sicuro che verremo premiati”, ha concluso il tecnico dei rosanero.