Spezia-Palermo, Segre e Ranocchia in campo dal 1′: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Parola d’ordine: vincere. Così il Palermo di Michele Mignani arriva a La Spezia nel turno infrasettimanale di Serie B che si gioca l’uno maggio a partire dalle ore 15.00. Tre pareggi e una sconfitta, da quando nella panchina dei rosanero siede il tecnico ex Bari, non sono un ruolino di marcia positivo. Serve un successo ai siciliani per riportare entusiasmo e motivazioni in vista della fine della regular season e per i successivi playoff.

Partita insidiosa per i rosanero: lo Spezia si trova al diciassettesimo posto in classifica, in piena zona playout e ad un punto dalla zona retrocessione. I liguri, però, sono vicini anche alla zona salvezza, considerato che la classifica del campionato cadetto è molto corta a tre giornate dalla fine. La squadra guidata da Luca D’Angelo, dunque, vorrà vincere a tutti i costi, soprattutto davanti al pubblico di casa. Ci sono in ballo punti pesanti contro il Palermo.

La squadra di mister Mignani, invece, è al sesto posto in graduatoria con 52 lunghezze ottenute. I risultati dei rosanero, però, da quando è arrivato l’allenatore di Genova non sono proprio soddisfacenti: tre pareggi e una sconfitta, con la vittoria che manca da più di un mese e mezzo ai siciliani. Al “Picco” di La Spezia la partita sarà infuocata. All’andata, al “Barbera”, il Palermo acciuffò il pari (2-2) con la punizione di Stulac che siglò la rete al minuto 104 del match.

Le probabili formazioni di Spezia-Palermo

Lo Spezia di mister D’Angelo dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Nel terzetto difensivo i rosa ritrovano l’ex Palermo Ales Mateju, mentre sulla linea di centrocampo agirà Elia a sinistra, anche lui ha vestito la maglia del club del capoluogo siciliano. Coppia d’attacco con Di Serio e Falcinelli per i bianconeri.

Anche Michele Mignani sceglie ancora il 3-5-2. Conferme nel pacchetto arretrato dei rosanero, con le novità che si potranno notare in linea mediana. Le due mezzali ai lati di Gomes, infatti, dovrebbero essere Segre e Ranocchia. Nelle corsie laterali ci sono Buttaro e Lund, infine in avanti Brunori farà coppia di nuovo con Mancuso probabilmente.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolau; Elia, Bandinelli, S. Esposito, Nagy, Vignali; Di Serio, Falcinelli.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Mancuso.