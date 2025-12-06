Spiagge, piazza e tram: i tempi di una rivoluzione chiamata Mondello

Cantieri e progetti cambieranno il volto della borgata

PALERMO – La piazza, almeno in parte, dovrebbe essere liberata dai cantieri prima dell’estate mentre per la spiaggia bisognerà aspettare il 2027: sarà quello il momento in cui, scadute le vecchie concessioni, si passerà al nuovo sistema previsto dal Pudm che raddoppierà la battigia libera.

Mondello si prepara a una rivoluzione che, nel giro di qualche anno, cambierà radicalmente il volto della borgata, nella speranza che nel frattempo da Roma arrivino i 350 milioni di euro necessari a completare la rete del tram, tra cui il tratto fino alla costa più famosa della città.

Riparte l’iter del Pudm

Partiamo dal Pudm, il Piano d’uso del demanio marittimo, che la Regione ha restituito al Comune per la sua approvazione finale.

Uno strumento urbanistico che Palermo aveva già approvato nel 2014 ma che era stato oggetto di numerose osservazioni: nel frattempo la normativa è cambiata un paio di volte e così l’iter è ricominciato. Il Piano, infatti, non si deve limitare a regolamentare le concessioni ma a descrivere come il Comune pensa di gestire la costa in ogni suo tratto.

Il dipartimento regionale all’Ambiente a fine novembre ha sancito la conformità del Pudm che adesso andrà in consiglio comunale: una volta approvato, dovrà passare da una conferenza di servizi e solo a quel punto potranno partire le gare per i lotti.

Una road map dai tempi stringenti: l’obiettivo è di arrivare a completare l’iter l’anno prossimo, consentendo così di espletare i bandi e ai vincitori di subentrare alle attuali concessioni che scadranno nel 2027.

Le novità su Mondello

Ma cosa cambierà per Mondello? Al posto di un’unica, grande concessione ci saranno sei lotti, separati l’uno dall’altro da un tratto di spiaggia libera di 100 metri. Ogni impresa non potrà aggiudicarsi più di due lotti, il che significa che la borgata, così come la conosciamo oggi, cambierà profondamente.

Altra novità, ma che varrà per tutta la costa, è che raddoppierà la “battigia libera” passando da cinque a dieci metri: uno spazio aperto a tutti e che i lidi non potranno transennare. Così come i concessionari dovranno occuparsi anche della spiaggia libera, evitando che diventi “terra di nessuno”.

La decisione su tornelli o staccionate toccherà invece al Comune a cui viene demandata la gestione del litorale, così come lo svolgimento delle gare. “Palermo torna prendersi cura del mare e della costa – spiega l’assessore Maurizio Carta -. Vogliamo dare un assetto rispettoso dei valori ambientali ai 23 chilometri di costa e garantire la migliore e più equa fruizione”.

“Il Pudm – continua l’assessore – riequilibra le condizioni di fruizione del mare tra le parti gestite da operatori economici e quelle destinate alla libera e gratuita fruizione, con adeguata alternanza delle aree da concedere a privati e aree libere”.

La piazza

Il prossimo anno dovrebbe intanto vedere la luce la nuova piazza di Mondello, o almeno una parte: i lavori sono partiti e la fontana è stata smontata.

L’accordo con i commercianti ha consentito di transennare tutta l’area proprio per liberarla parzialmente prima della prossima stagione estiva e Palazzo delle Aquile, nel frattempo, cercherà un accordo con la Soprintendenza per arrivare a dehors omogenei.

Il sogno del tram

Più complicata è la realizzazione del tram. L’inflazione e l’aumento dei costi delle materie prime ha reso lo stanziamento insufficiente per tutte le linee: tutte sono andate a bando ma solo alcune hanno già la copertura economica necessaria alla loro realizzazione. Tra queste quella che porterà allo Zen e quella costiera lungo via Crispi, i cui lavori partiranno a breve.

Destino diverso per le altre: le linee che dovranno collegare Bonagia, Sferracavallo e Mondello saranno progettate ma per posare i binari serviranno complessivamente 350 milioni, già chiesti a Roma ma non ancora arrivati.