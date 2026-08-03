“Sport, giustizia sportiva e giusto processo”, il convegno dell’Aiat

PALERMO – “Sport, Giustizia Sportiva e Giusto Processo – Interazioni ed Interferenze”, è il tema del convegno organizzato all’Assemblea regionale siciliana nell’ambito delle manifestazioni per il 50° anniversario dell’Aiat, l’Associazione Italiana Avvocati Tennisti.
I relatori sono stati Renato Grillo, già magistrato della Corte di Cassazione, i professori Piero Sandulli, Alessandro Benincampi e Angela Busacca, l’avvocato Armando Argano.
Sono intervenuti gli avvocati Luca Librizzi, del Consiglio dell’ordine di Palermo, Giuseppe Di Stefano, segretario dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, Wally Ferrante, avvocato dello Stato, e Bruno Piscitelli del Foro di Napoli.
A moderare l’incontro Anna Cusimano, del Foro di Palermo, componente della prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.
Sul versante sportivo, proseguono gli incontri sui campi del Circolo del Tennis Palermo, Stasera, lunedì 3 agosto, il “Black & White Party” al Golf Club di Villa Airoldi, mercoledì la cena di gala al CitySea.