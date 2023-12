Il militare gli ha praticato il massaggio cardiaco

PALERMO – La prontezza di un carabiniere ha salvato la vita ad un uomo nel corso della veglia di Natale.

Intorno a mezzanotte, nella parrocchia dello Spirito Santo, in via Filippo Juvara, un signore si è accasciato per terra. Lo hanno trasportato in sacrestia. Qui il militare gli ha praticato il massaggio cardiaco. L’uomo ha ripreso conoscenza, poi è stato affidato alle cure del personale del 118.

Il carabiniere, palermitano in servizio a Bologna, era a messa con la famiglia.