Stabile di Catania, Uilcom: “Stabilizzato precario storico”

Cristaldi: "Il presidente ha mantenuto gli impegni assunti"

CATANIA – Un precario storico del Teatro Stabile di Catania è stato stabilizzato. Lo rende noto il segretario della Uilcom etnea, Gaetano Cristaldi, che parla di “un’ottima notizia, che fa il paio con una nuova stagionalizzazione decisa dall’ente”, riconoscendo che “la presidente, Rita Gari Cinquegrana, ha mantenuto gli impegni assunti in maggio con i sindacati”.

“L’auspicio – aggiunge – è che si continua in questa direzione perché altri precari, da tempo impiegati allo Stabile, possano trovare risposta alle loro legittime aspettative. Senza il loro prezioso e determinante contributo, d’altronde, l’ente non avrebbe potuto raggiungere gli importanti, apprezzati, traguardi che sinora sono stati realizzati a dimostrazione del buon operato di Consiglio d’amministrazione e presidenza”.