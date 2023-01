Stanno costruendo la metropolitana, lesioni al palazzo adiacente

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per valutare lo stato dell'immobile

PALERMO – Intervento dei vigili del fuoco in via Pacini, al civico 33, a Palermo, per alcune lesioni in un appartamento al terzo piano, forse dovute ai lavori per la costruzione della galleria per la metropolitana. Sono in corso verifiche dei vigili del fuoco per valutare lo stato dell’immobile.