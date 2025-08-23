The Kolors, Stash sta male: annullati i concerti di Messina e Gela

Il cantante fa chiarezza sulle sue condizioni di salute

Stash sta male e saltano i concerti di Messina e Gela, in programma rispettivamente venerdì 22 e sabato 23 agosto. Giovedì 21 agosto era stato annullato anche il live previsto ad Agira, in provincia Enna. Un problema di salute ha fermato il cantante casertano che questo pomeriggio ha fatto capolino su Instagram per fare chiarezza vista la preoccupazione dei fan.

“È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco”, ha svelato. Per poi aggiungere: “Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto. E niente per cui stasera e ovviamente anche domani sera non sarò in grado di salire sul palco”.

Stash sta male, a breve le info sui rimborsi

“Stiamo già sentendo gli organizzatori per trovare una nuova data e recuperare questi concerti a cui tenevamo tantissimo! – ha scritto Stash in una Instagram Story – Non immaginate quanto è mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci aspettavano! Ci auguriamo di trovare una soluzione quanto prima”.

L’organizzazione ha fatto sapere che nelle prossime ore saranno fornite informazioni in merito ai rimborsi e all’eventuale possibilità di recuperare prossimamente le date cancellate.

Chi sono i The Kolors

I The Kolors sono una band italiana nata nel 2010. Tre i componenti del gruppo: Stash, nome d’arte di Antonio Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso). I The Kolors hanno raggiunto la notorietà nazionale nel 2015 vincendo il talent “Amici”, che ha segnato l’inizio di una carriera costellata da successi discografici.

Con il loro stile che mescola pop, funk ed elettronica, i The Kolors si sono affermati come una delle band italiane più apprezzate, conquistando il pubblico con brani dal forte impatto radiofonico e performance energiche. Negli anni hanno partecipato anche al Festival di Sanremo.