Statali, in arrivo 6.500 assunzioni nei ministeri a tempo indeterminato

ROMA – Assunzioni in arrivo nella pubblica amministrazione. I bandi sono in fase di preparazione: un decreto della presidenza del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 gennaio, ha dato il via libera alla nuova ondata di reclutamenti nei ministeri.

Statali, 6.500 assunzioni a tempo indeterminato

Nel 2024 sono previste 6.500 assunzioni a tempo indeterminato nei ministeri e nei principali enti pubblici. I primi bandi saranno pronti già a marzo. La metà dei posti verrà assegnata per concorso, il resto attraverso lo scorrimento delle graduatorie.

Circa 3.700 unità di personale verranno reclutate tramite nuovi concorsi, rivolti a diplomati e laureati. Per il resto dei posti si ricorrerà alla mobilità, alle progressioni fra aree e allo scorrimento delle graduatorie. Nel ministero della Giustizia si concentra oltre un terzo dei nuovi posti – per dirigenti e funzionari – da mettere a bando. Ma ci sono opportunità anche al ministero dell’Economia, al ministero dell’Agricoltura, all’Inail e all’Enac. Il Mef necessita di 280 unità di personale da inserire nell’area assistenti. Il ministero della Salute, invece, deve trovare 20 funzionari. Insomma, il ‘menù’, è variegato, si attendono soltanto i bandi.

