Stavano andando a scuola per l’esame di maturità, l’auto si ribalta: 5 feriti

Cinque studenti delle scuole superiori, tutti tra i 19 e i 20 anni, nella giornata di ieri stavano andando a Carbonia per sostenere la prima prova dell’esame di maturità 2023, ma sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la strada statale 195, nel territorio comunale di Giba, in Sardegna.

L’automobile sulla quale viaggiavano tutti e cinque gli studenti, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada. I giovani hanno riportato ferite, gravi per uno di loro, fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli o persone.

Secondo una prima ricostruzione l’automobile è finita fuori strada e si è ribaltata. Le cause dell’incidente, tuttavia, non sono ancora state determinate.

Tutti e cinque hanno ovviamente dovuto saltare l’esame di maturità: lo recupereranno nei prossimi mesi, non appena le loro condizioni di salute glielo consentiranno.