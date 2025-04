Stm, l’ottimismo di Dagnino: “Sarà potenziato il sito etneo”

Il tavolo è stato presieduto a Roma dal ministro Urso

CATANIA – “Il piano industriale proposto da StMicroelectronics al tavolo presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta una base di partenza perché prevede di generare in Sicilia un valore aggiunto di circa 895 milioni di euro e un impatto occupazionale di 8.623 unità lavorative annue, a fronte di un investimento di oltre 5 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi finanziati con risorse pubbliche”.

Lo dice l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che oggi, su delega del presidente della Regione Renato Schifani, ha preso parte al tavolo sulla vertenza tenutosi a Roma.

“A Catania – ha aggiunto l’assessore – l’azienda punta alla realizzazione di un progetto di investimento destinato a valorizzare ulteriormente il sito etneo con l’ampliamento della capacità produttiva, sia in termini di grandezza dei prodotti che di numero di semiconduttori realizzati settimanalmente”.

“Apprezzando il contenuto del piano e le scelte strategiche territoriali formulate, abbiamo chiesto che l’azienda chiarisca in modo circostanziato l’impatto che l’iniziativa avrà in Sicilia non solo a regime ma anche nel breve periodo – ha sottolineato il rappresentante del governo Schifani – D’intesa con il ministro Urso, al termine della riunione odierna le parti hanno concordato di avviare immediatamente il lavoro finalizzato alla definizione di un protocollo d’intesa sul modello di quanto abbiamo proficuamente fatto, di recente, con Eni Versalis”.

“La Regione, inoltre, sta dando il proprio contributo nella definizione del contratto di sviluppo, affinché in esso vengano fornite le più ampie garanzie per il successo del progetto che auspichiamo condurrà alla crescita di un settore da sempre strategico per l’economia siciliana”.