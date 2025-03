StM, Ugl Metalmeccanici: “Non siamo soddisfatti del quadro generale”

Venerdì si riunirà il direttivo provinciale

CATANIA – Si è svolto un incontro tra la direzione Catanese di STMicroelectronics e le parti sociali. Nel corso di questo incontro è stata comunicata l’attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo) per i periodi che vanno dal 15 marzo al 24 marzo 2025 e dal 27 aprile al 4 maggio 2025.

La decisione di ricorrere alla Cigo, come già comunicato qualche settimana fa dall’azienda, è dovuta ad un calo significativo dei volumi produttivi, che riguarda diversi settori tecnologici e linee produttive.

L’incontro ha evidenziato una fase di difficoltà legata alle dinamiche di mercato, in particolare nel settore automotive e nei segmenti di produzione avanzata. ST ha sottolineato che queste misure sono necessarie per adattarsi al calo della domanda e per salvaguardare la sostenibilità produttiva nel medio termine.

“Come organizzazione sindacale – afferma Angelo Mazzeo, vice segretario nazionale della Federazione Ugl Metalmeccanici – non possiamo essere soddisfatti del quadro generale che si è creato. Infatti su precisa domanda sull’eventuale utilizzo della cassa integrazione anche nei mesi futuri dell’anno in corso non abbiamo ricevuto una risposta esaustiva”.

“Inoltre – aggiunge – non ci sono stati forniti dettagli rassicuranti sulle eventuali azioni da mettere in campo per contrastare il calo produttivo che sta portando alla cassa integrazione. Auspichiamo in tal senso una netta e decisiva inversione di tendenza”.

“Nel direttivo provinciale si discuterà e analizzerà lo stato dell’arte riguardo alla situazione aziendale, alla luce delle problematiche e delle incertezze emerse e si concorderà tutti insieme il cammino da intraprendere in questo periodo, con l’obbiettivo di tutelare al meglio le lavoratrici e i lavoratori e affrontare le sfide attuali”.

“Inoltre per la prossima settimana, presso gli stabilimenti di St, saranno organizzate assemblee informative rivolte a tutti i lavoratori. Durante gli incontri, verranno fornite informazioni più dettagliate e si aggiorneranno i lavoratori sulle decisioni prese e sulle azioni che il sindacato intende portare avanti per affrontare la situazione”, conclude.