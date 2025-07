“Stranizza d’amuri” – A Baucina un omaggio a Franco Battiato con Caccamo, Madonia e Incudine

Martedì 8 luglio 2025 alle ore 22.00, in Corso Umberto I a Baucina, va in scena “Stranizza d’amuri”, spettacolo musicale dedicato a Franco Battiato. Sul palco, Giovanni Caccamo, Luca Madonia e Mario Incudine, accompagnati dall’Orchestra Mediterranea diretta dal Maestro Alberto Maniaci.

Con la conduzione di Massimo Minutella, lo spettacolo sarà un racconto in musica e parole: interviste dal vivo, aneddoti, legami personali con il Maestro e l’esecuzione dei suoi brani più iconici.

L’evento, organizzato dal Comune di Baucina e finanziato dalla Regione Siciliana , rientra nel calendario delle celebrazioni per il 400° anniversario della fondazione di Baucina e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

“Portare a Baucina uno spettacolo dedicato a Franco Battiato afferma il sindaco Fortunata Basile – significa rendere omaggio non solo a un grande artista, ma anche ai valori culturali e spirituali che la sua musica ha saputo trasmettere, legandolo in modo indissolubile alla sua terra: la nostra Sicilia. Baucina, con la sua storia, la sua identità e la forza della sua comunità – continua Basile -, è il luogo ideale per accogliere un evento che unisce memoria, arte e appartenenza. È un modo per riaffermare quanto anche i piccoli centri siano custodi di cultura e bellezza, capaci di dialogare con le grandi voci del nostro tempo”.