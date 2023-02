Sudtirol-Palermo, le probabili formazioni del match

Le possibili scelte di Corini e Bisoli in vista del match dello stadio "Druso"

Tra poche ore il Palermo scenderà in campo allo stadio “Druso” di Bolzano contro i padroni di casa del Sudtirol, in occasione della 26ª giornata di Serie B. I rosanero, dopo il pareggio interno contro la capolista Frosinone, si apprestano a sfidare la terza forza del campionato cadetto (a pari punti con il Bari). Con la sfida contro la squadra di mister Bisoli, il Palermo terminerà il mese “di fuoco”, febbraio, durante il quale ha affrontato tutte le compagini di vertice della stagione in corso. I biancorossi sono reduci dal pareggio contro il Cosenza, ma rimangono comunque una squadra temibile pur essendo una neopromossa così come il club del capoluogo siciliano.

L’allenatore del Palermo Eugenio Corini conosce bene il percorso del Sudtirol, così come affermato nella conferenza stampa alla vigilia dell’incontro: “Il Sudtirol sta certificando un percorso importante, hanno caratteristiche figlie di idee nate da tanto tempo e nei tanti campionati importanti disputati in Serie C. Bisoli ha posto il proprio lavoro su queste basi ed è una squadra difficile da penetrare, brava nei contrattacchi e sulle palle inattive. All’andata potevamo spostare in più occasioni l’inerzia dalla nostra parte ma non ci siamo riusciti, potevamo portare a casa un risultato differente e sul piano tattico la gara di domani sarà sulla falsariga di quel match. All’andata non abbiamo messo grande ritmo ed era difficile prendere velocità proprio per via delle caratteristiche degli avversari”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico originario di Bagnolo Mella dovrà fare a meno di Valente e Verre per la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol. Il primo è assente per un affaticamento muscolare, il secondo invece non sarà del match per una sindrome influenzale con stato febbrile. Di fronte ai pali dei rosanero difesi da Pigliacelli, si rivede titolare Mateju in linea difensiva con Nedelcearu e Graves. Il danese viene confermato dopo l’ottima prestazione contro i ciociari e anche per far rifiatare il compagno di squadra Ivan Marconi. In cabina di regia ci sarà Gomes, affiancato da Saric e Segre. Sulla corsia mancina c’è ancora Sala, dal lato opposto del centrocampo a cinque dei rosa si vedrà dal primo minuto Di Mariano, che prende il posto di Valente. In attacco, Brunori ritrova Tutino come compagno di reparto dal primo minuto.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Vinetot, Celli; Tait, Belardinelli, Fiordilino, Carretta; Rover, Odogwu.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Graves; Di Mariano, Segre, Gomes, Saric, Sala; Tutino, Brunori.