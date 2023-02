Sudtirol-Palermo, Soleri: “Qui ci sentiamo tutti importanti”

Le parole dell'attaccante rosanero dopo il pari rimediato al "Druso" di Bolzano

PALERMO – Parola ad Edoardo Soleri. L’attaccante rosanero, autore del gol del pareggio contro il Sudtirol, è intervenuto in mixed zone al termine del match per commentare la sua prestazione e il risultato maturati al “Druso” di Bolzano contro la compagine di Bisoli:

“Tutti quelli che entrano cercano di dare il massimo e oggi sono riuscito a segnare. Peccato che non sono arrivati i tre punti ma fare una grande prestazione in un campo così difficile dà morale. Adesso dobbiamo mettercela tutta martedì contro la Ternana per dare un senso a questo punto. Nel primo tempo è stata una partita combattuta, siamo stati sfortunati a passare in svantaggio su una rimessa laterale ma siamo stati bravi a crederci nel secondo tempo, entrare forte e riuscire a recuperare il risultato”.

“Siamo partiti con delle difficoltà legate ai tanti giocatori nuovi – continua Soleri – ora siamo diventati più squadra e più gruppo e i risultati stanno iniziando ad arrivare. Noi pensiamo partita dopo partita, a fine anno tireremo le somme ma siamo una squadra forte ed è giusto crederci. Ci sentiamo tutti importanti, tre partite in una settimana vuol dire che ci sono nove punti e cercheremo di fare il massimo. Prima di entrare Corini mi ha dato le ultime indicazioni tattiche e mi ha detto di fare le cose che mi chiede, oggi era importante entrare bene perché non era una partita facile”.