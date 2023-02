Superbonus, Dipasquale: “La cessione dei crediti edilizi vada in Finanziaria”

Parla il deputato Pd della commissione Attività produttive

PALERMO – “Nel condividere e sottoscrivere il disegno di legge presentato dai colleghi deputati del Pd per consentire la cessione dei crediti fiscali alla Regione, sottolineo la necessità di fare presto inserendo la norma per consentire la cessione dei crediti alla Regione già in questa sessione di bilancio”. Lo afferma il deputato del Partito democratico e componente della Commissione Attività produttive dell’Ars Nello Dipasquale.

“Gli appelli degli imprenditori sul rischio fallimento – dice Dipasquale – sono più ricorrenti e rappresentano un grido d’allarme che va colto subito. Per questo è necessario che la norma sulla cessione dei crediti approvata in altre regioni sia approvata già nella Finanziaria in questi giorni in discussione all’Assemblea regionale siciliana. A questo scopo – racconta Dipasquale – ho scritto al presidente Schifani perché si faccia carico di questo problema. La strategicità del settore delle costruzioni richiede un impegno bipartisan per evitare che le imprese falliscono. La Regione deve fare la sua parte perché nessuno rimanga indietro, per questo ho chiesto che siano individuati scaglioni di importo cedibile per singola impresa rapportati al volume del cassetto fiscale al fine di evitare che operatori più grossi assorbano tutto il plafond messo a disposizione nel settore a svantaggio delle piccole imprese”.