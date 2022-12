Superbonus verso proroga, si lavora per pensioni minime più pesanti

La Confedilizia è critica sugli interventi correttivi

1' DI LETTURA

Il governo va verso una proroga del superbonus al 31 dicembre, mentre per quanto riguarda le pensioni minime prosegue il pressing di Forza Italia per portarle a 600 euro per gli over 75. La conferma viene dalla presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

La Confedilizia è critica sul superbonus: “Gli annunciati interventi correttivi – rileva il presidente Giorgio Spaziani Testa – non eviteranno gravi perdite economiche per moltissimi proprietari e un enorme contenzioso fra condominii, imprese, amministratori, professionisti, oltre che con la stessa Agenzia delle entrate”.