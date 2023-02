SuperEnalotto, la maxi vincita bacia il Palermitano: ecco dove

Adesso il superenalotto riparte da un valore comunque non indifferente 54 milioni di euro

Tre nuovi milionari nella provincia di Palermo e in particolare a Termini Imerese dove, al Bar Bevuto di Catalano Carmelino. sono state vendute tre quote del sistema che ieri ha centrato il super jackpot da 371 milioni di euro.

La vincita mancava da oltre due anni e stata assegnata grazie alla combinazione estratta: 1, 38, 47, 52, 56, 66 Jolly 72 – SuperStar 23.

Si tratta della vincita più alta nella storia del gioco, lunga 25 anni, che ha premiato ben 90 vincitori. A ciascuno dei 90 vincitori andranno 4 milioni di euro.

Ecco dove sono state vinte tutte le quote

6 – Bar Paradiso di Stelle – via Appia 197 199 – Atripalda (Av)

5 – Bar alla terrazza – via Pordenone 45 – Codroipo (Ud)

5 – Dolce forno -via Mainini snc – Montecassiano (Mc)

3 – Edicola – piazza Cavour angolo – via dei Mille snc – La Spezia

3 – Bar Bevuto di Catalano Carmelino – via Bevuto 16 – Termini Imerese (Pa)

3 – Tabacchi nuvoli – piazza Kennedy 14 18 – Palestrina (Rm)

2 – Fumi e profumi – viale Friuli 5 – Cormons (Go)

2 – Tabacchi Benedetto – via Colombo 201 – Crotone

2 – Primus Cafe – corso Italia 49 – Sant’Antimo (Na)

2 – Bar pasticceria dolci sfoglie – via dei pini 56 – Casal Velino (Sa)

2 – Tabacchi Castaldo – via Oberdan 69 71 – Afragola (Na)

1 – Tabaccheria arcobaleno – via del lagaccio 66 – Genova

1 – Tabacchi stadio – via Novara 123 – Milano

1 – Sisal entertainment spa – via Ugo Bassi 6 – Milano

1 – Café central – statale 31 Alessandria 165 – Casale Monferrato (Al)

1 – Edicola cartoleria – via Torino 38 – Carema (To)

1 – Tabaccheria Lanteri Claudio – piazza Mattirolo 15 c – Torino

1 – Bar h – via sospello 146 – Torino

1 – Tabaccheria Francesca – via Cimabue 2 b – Pioltello (Mi)

1 – Tabaccheria del domm – via dogana 1 – Milano (mi)

1 – Edicola tabacchi – via Alcide De Gasperi 22 a – Rovetta (bg)

1 – Bar edicola stazione Largo Matteotti 2 3 – Toscolano-maderno (Bs)

1 – Bar tabacchi ca’ rossa – via 5 giornate 1716 – Caronno Pertusella (Va)

1 – Tabaccheria via Roma 47 – Villafranca Padovana (Pd)

1 – Casonato Diego – via dei Mille 318 a – Rovigo (Ro)

1 – Alba chiara via oriani 8 a – Trieste (Ts)

1 – Tabaccheria Corbo Bressani Mara – piazza Aldo Moro 5 – Attimis (Ud)

1 – Edicola Giacomi – via Diaz 63 – Bolzano (Bz)

1 – Fable s.r.l. – via Demetrio Tripepi 124 – Reggio di Calabria (Rc)

1 – Tabacchi n 16 – via po’ 31 d – Cattolica (Rn)

1 – Tabaccheria Gualandi Marcello – via gordini 24 2 – Valsamoggia (Bo)

1 – Bernardi Sara – via Monari 14 – Vergato (Bo).