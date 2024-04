Sydney, strage in un centro commerciale: 6 persone uccise. Morto anche l’aggressore

Tra i feriti anche un neonato di 9 mesi

SYDNEY – Almeno sei morti e sette feriti gravi a Sydney, in Australia, dopo un’aggressione avvenuta nel grande centro commerciale Westfield di Bondi Junction, a riferirlo è la polizia locale.

L’aggressore (in foto), che nei video che circolano in rete si vede correre con in mano un coltello, è stato ucciso dalla polizia.

Il centro commerciale è stato chiuso e le forze dell’ordine hanno invitato le persone a tenersi lontane dall’area. Non si escluse il movente terroristico, anche se i motivi dell’aggressione, precisano le autorità, non sono ancora chiari.

Cosa è accaduto

È successo tutto in pochissimo tempo, raccontano alcuni testimoni. Erano le 15.30 del pomeriggio, ora locale a Sydney, le 7.30 del mattino in Italia, quando sono state allertate le squadre di emergenza.

Tra i feriti anche un neonato

Il canale televisivo australiano Channel 9 riferisce che c’è anche un bimbo di nove mesi fra le persone aggredite nel centro commerciale: è stato trasportato in ospedale insieme con la madre.

“Dalle indagini preliminari sembrerebbe che questa persona abbia agito da sola“, ha spiegato durante una conferenza stampa la polizia. Le autorità hanno affermato che al momento non vi è chiarezza sul movente: “Non c’è nulla di cui siamo a conoscenza sulla scena che possa indicare un movente o un’ideologia“.